Число больных коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 марта 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1596 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 240 381 случай, из них:
- в городе Алматы – 32597 (+510),
- в городе Нур-Султан – 29688 (+382),
- в ВКО – 22762 (+39),
- в Павлодарской области – 19014 (+53),
- в Атырауской области – 18439 (+81),
- в Карагандинской области – 17383 (+80),
- в Акмолинской области – 15187 (+46),
- в ЗКО – 14782 (+98),
- в Костанайской области – 13670 (+40),
- в СКО – 12980 (+19),
- в Алматинской области – 12990 (+110),
- в городе Шымкенте – 6700 (+40),
- в Жамбылской области – 6329 (+14),
- в Актюбинской области – 5020 (+62),
- в Туркестанской области – 4460 (+6),
- в Мангистауской области – 4386 (+5),
- в Кызылординской области – 3994 (+11).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 906 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане — 156,
- в городе Алматы — 276,
- в городе Шымкенте — 32,
- в Акмолинской области — 40,
- в Актюбинской области — 2,
- в Алматинской области — 136,
- в Атырауской области — 14,
- в ВКО — 36,
- в Жамбылской области — 3,
- в ЗКО — 90,
- в Карагандинской области — 74,
- в Костанайской области — 11,
- в Кызылординской области — 3,
- в Мангистауской области — 4,
- в Павлодарской области — 28,
- в Туркестанская области — 1.
Всего в стране выздоровели 216 380 человек от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области