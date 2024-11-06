Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 6 ноября 2024 года объяснила рост инвалидизации среди детей, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов поинтересовался у главы Минздрава, почему в стране наблюдается прирост детской инвалидизации.

«За последние три года на 11% выросла инвалидизация среди детей. Это связано с внедрением скрининга на раннее выявление нервно-психических заболеваний. С 2021 года в стране проводятся новые скрининги на выявление расстройства аутистического спектра. Как итог – ранее выявление. Но проблемы есть. Наблюдаются высокие показатели врожденных патологий», – ответила Акмарал Альназарова.

По ее словам, с 1 марта в 10 регионах начали работу среди беременных по выявлению генетических и врожденных патологий. На сегодня такие исследования прошли в условиях стационара 23 тыс. женщин.

«Эти работы проводятся бесплатно. Есть возможность из всех районов приехать, проводить УЗИ и другие мероприятия в течение одного дня. Эту работу начнем в оставшихся регионах. Также в Министерство науки и высшего образования направлен на рассмотрение научно-технический проект по изучению причин развития нервно-психических заболеваний на 2025-2027 годы. Реализация научно-технического проекта позволит выявить причины и принять меры профилактики нервно-психических заболеваний. Если получим поддержку, то со следующего года эта работа будет начата», – резюмировала Акмарал Альназарова

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