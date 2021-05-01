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Число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки опубликовали в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 30 апреля) в Казахстане зарегистрировали 2877 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Прирост составил 24 случая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

Всего в стране подтверждено 322 695 случаев, из них:

  • в Алматы – 54516 (+697),
  • в Нур-Султане – 45698 (+570),
  • в ВКО – 24943 (+97),
  • в Карагандинской области – 23590 (+235),
  • в Атырауской области – 21946 (+83),
  • в Алматинской области – 21334 (+210),
  • в Павлодарской области – 20838 (+165),
  • в ЗКО – 19340 (+155),
  • в Акмолинской области – 18444 (+148),
  • в Костанайской области – 14737 (+28),
  • в СКО – 13999 (+25),
  • в городе Шымкенте – 9436 (+105),
  • в Актюбинской области – 9231 (+117),
  • в Жамбылской области – 7885 (+71),
  • в Мангистауской области – 5735 (+60),
  • в Кызылординской области – 5584 (+87),
  • в Туркестанской области – 5439 (+24).

Выздоровели — 3062 человека:

  • в Нур-Султане — 736,
  • в Алматы — 798,
  • в Шымкенте — 56,
  • в Акмолинской области — 102,
  • в Актюбинской области — 195,
  • в Алматинской области — 207,
  • в Атырауской области — 105,
  • в ВКО — 64,
  • в ЗКО — 177,
  • в Карагандинской области — 245,
  • в Костанайской области — 18,
  • в Кызылординской области — 97,
  • в Мангистауской области — 82,
  • в Павлодарской области — 96,
  • в СКО — 43,
  • в Туркестанской области — 41.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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