Число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки опубликовали в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 30 апреля) в Казахстане зарегистрировали 2877 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Прирост составил 24 случая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 322 695 случаев, из них:

в Алматы – 54516 (+697),

в Нур-Султане – 45698 (+570),

в ВКО – 24943 (+97),

в Карагандинской области – 23590 (+235),

в Атырауской области – 21946 (+83),

в Алматинской области – 21334 (+210),

в Павлодарской области – 20838 (+165),

в ЗКО – 19340 (+155),

в Акмолинской области – 18444 (+148),

в Костанайской области – 14737 (+28),

в СКО – 13999 (+25),

в городе Шымкенте – 9436 (+105),

в Актюбинской области – 9231 (+117),

в Жамбылской области – 7885 (+71),

в Мангистауской области – 5735 (+60),

в Кызылординской области – 5584 (+87),

в Туркестанской области – 5439 (+24).

Выздоровели — 3062 человека:

в Нур-Султане — 736,

в Алматы — 798,

в Шымкенте — 56,

в Акмолинской области — 102,

в Актюбинской области — 195,

в Алматинской области — 207,

в Атырауской области — 105,

в ВКО — 64,

в ЗКО — 177,

в Карагандинской области — 245,

в Костанайской области — 18,

в Кызылординской области — 97,

в Мангистауской области — 82,

в Павлодарской области — 96,

в СКО — 43,

в Туркестанской области — 41.

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