Число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки опубликовали в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 30 апреля) в Казахстане зарегистрировали 2877 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Прирост составил 24 случая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Всего в стране подтверждено 322 695 случаев, из них:
- в Алматы – 54516 (+697),
- в Нур-Султане – 45698 (+570),
- в ВКО – 24943 (+97),
- в Карагандинской области – 23590 (+235),
- в Атырауской области – 21946 (+83),
- в Алматинской области – 21334 (+210),
- в Павлодарской области – 20838 (+165),
- в ЗКО – 19340 (+155),
- в Акмолинской области – 18444 (+148),
- в Костанайской области – 14737 (+28),
- в СКО – 13999 (+25),
- в городе Шымкенте – 9436 (+105),
- в Актюбинской области – 9231 (+117),
- в Жамбылской области – 7885 (+71),
- в Мангистауской области – 5735 (+60),
- в Кызылординской области – 5584 (+87),
- в Туркестанской области – 5439 (+24).
Выздоровели — 3062 человека:
- в Нур-Султане — 736,
- в Алматы — 798,
- в Шымкенте — 56,
- в Акмолинской области — 102,
- в Актюбинской области — 195,
- в Алматинской области — 207,
- в Атырауской области — 105,
- в ВКО — 64,
- в ЗКО — 177,
- в Карагандинской области — 245,
- в Костанайской области — 18,
- в Кызылординской области — 97,
- в Мангистауской области — 82,
- в Павлодарской области — 96,
- в СКО — 43,
- в Туркестанской области — 41.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области