Число падений детей из окон выросло в Костанайской области

В Костанайской области зафиксирован рост случаев выпадения детей из окон. Если за первые четыре месяца прошлого года произошёл один такой инцидент, то в этом году — уже четыре. Причём два случая произошли в последние две недели. Несчастные случаи зарегистрированы в Аркалыке, Житикаре и Костанае.

По данным сотрудников ДЧС региона, особую опасность представляют открытые окна и москитные сетки, которые создают ложное ощущение безопасности. Как отмечают специалисты, такие конструкции не рассчитаны на нагрузку и не способны удержать ребёнка.

Профилактика и рейды

Чтобы предотвратить новые происшествия, спасатели проводят профилактические рейды в рамках акции «Безопасное окно». Сотрудники обходят жилые дома, раздают памятки и проводят разъяснительную работу с жителями.

По словам начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Асхата Кущегулова, главная задача — напомнить родителям о необходимости постоянного контроля за детьми и недопущения опасных ситуаций.

Кто в группе риска

Особое внимание спасатели уделяют детям в возрасте от одного до шести лет — именно они чаще всего становятся жертвами подобных происшествий.

На протяжении нескольких лет сотрудники ДЧС также бесплатно устанавливают в квартирах специальные блокираторы на окна. Эти устройства позволяют проветривать помещение, ограничивая открывание створки примерно до 15 сантиметров и исключая риск того, что ребёнок сможет открыть окно полностью.

Жители отмечают, что подобные меры действительно востребованы, особенно для семей, проживающих на верхних этажах.

Важна ответственность родителей

Несмотря на принимаемые меры, специалисты подчёркивают: основная ответственность лежит на родителях. Необходимо не оставлять детей без присмотра, не размещать мебель рядом с окнами и исключать любые возможности для ребёнка забраться на подоконник.

По данным ДЧС, за весь 2025 год в Костанайской области из окон выпали 13 детей, трое из них погибли.

Спасатели призывают родителей быть максимально внимательными и не допускать ситуаций, которые могут привести к трагедии.

Окно — не игра: родителей предупреждают о смертельной опасности С ранним наступлением весны в Казахстане вновь фиксируются случаи выпадения малолетних детей из окон жилых...

Серия краж раскрыта в Костанае: ущерб превысил миллион тенге Полицейские Костаная пресекли серию имущественных преступлений и задержали подозреваемого, причастного к кражам на сумму свыше...

Порывы до 28 м/с: синоптики предупреждают костанайцев о сильном ветре В Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром на западе и севере...