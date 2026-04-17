Окно — не игра: родителей предупреждают о смертельной опасности

С ранним наступлением весны в Казахстане вновь фиксируются случаи выпадения малолетних детей из окон жилых домов. Об этом сообщили сотрудники Генеральной прокуратуры. Основной причиной трагедий, по данным ведомства, остаётся отсутствие должного контроля со стороны взрослых.

Как отмечают специалисты, в большинстве случаев дети остаются без присмотра даже на непродолжительное время, что и приводит к несчастным случаям.

По словам представителя Генеральной прокуратуры РК Саяна Абденова, несмотря на проводимую профилактическую работу, подобные происшествия регистрируются ежегодно. При этом государством уже приняты законодательные меры, направленные на их предотвращение. В частности, согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», застройщики обязаны оснащать окна в новых жилых домах специальными замками и механизмами безопасности.

Причина — человеческий фактор

В Генеральной прокуратуре подчёркивают: предпосылки для трагедий чаще всего создаются самими людьми. В связи с этим родителям напоминают о необходимости соблюдать элементарные меры безопасности.

Специалисты рекомендуют:

не оставлять малолетних детей без присмотра;

не размещать мебель вблизи окон;

устанавливать специальные блокираторы и ограничители;

исключить возможность самостоятельного доступа ребёнка к окну.

Ответственность родителей

Как отметил Саян Абденов, за непринятие мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 127 КоАП, нарушителям грозит штраф до 20 МРП или административный арест до 10 суток.

Только за первые три месяца текущего года к ответственности по данной статье уже привлечено более 8 тысяч родителей и законных представителей.

В Генеральной прокуратуре призывают граждан быть бдительными и не допускать ситуаций, которые могут привести к трагическим последствиям.

