В Казахстане вырастут расходы на одну из ключевых коммунальных услуг

В Казахстане обновляют правила работы энергетического сектора. Реформа затрагивает сразу несколько направлений — от увеличения инвестиций в модернизацию электростанций до изменения тарифной политики и структуры рынка.
Рост инвестиций в энергетику
Одним из ключевых решений стало увеличение объёма инвестиций, которые могут возвращаться через тарифы. Речь идёт о модернизации электростанций в рамках инвестиционных соглашений.
Ранее действовавшие лимиты сдерживали запуск новых проектов. В частности, из-за ограничений не удалось реализовать ряд инициатив, включая расширение Экибастузской ГРЭС-2.
После пересмотра подхода допустимый объём инвестиций увеличили до 749 млрд тенге. Ожидается, что это позволит расширить список проектов и ускорить обновление энергетических мощностей на фоне растущего спроса и износа инфраструктуры.
Новые правила тарифов
Второе направление реформы — цифровизация тарифообразования. Теперь энергокомпании обязаны подавать отчёты о расходах и заявки на изменение тарифов через специальную информационную систему.
Это позволит фиксировать все этапы рассмотрения заявок, повысить прозрачность и упростить контроль за обоснованностью тарифов.
При этом сохраняется правило: корректировка предельных тарифов возможна не чаще одного раза в год и зависит от изменения ключевых затрат — топлива, воды и регулируемых услуг.
Изменения на рынке электроэнергии
Также вводятся ограничения на перепродажу электроэнергии между энергоснабжающими организациями. Это должно сократить цепочки посредников между производителями и потребителями и сделать расчёты более прозрачными.
Параллельно усиливается роль так называемого «единого закупщика», через которого централизуется покупка электроэнергии. Такой подход позволяет упорядочить финансовые потоки и снизить количество прямых сделок между участниками рынка.
Вопросы к контролю
Вместе с тем в ходе правового мониторинга выявлены и проблемные моменты. В частности, отмечается необходимость более чёткого определения полномочий государственного энергетического надзора при контроле за выполнением инвестиционных соглашений.
Соответствующие поправки сейчас рассматриваются в Мажилисе. Ожидается, что они уточнят порядок контроля и ответственность сторон при реализации проектов в энергетике.
