В Казахстане вырастут расходы на одну из ключевых коммунальных услуг

В Казахстане обновляют правила работы энергетического сектора. Реформа затрагивает сразу несколько направлений — от увеличения инвестиций в модернизацию электростанций до изменения тарифной политики и структуры рынка.

Рост инвестиций в энергетику

Одним из ключевых решений стало увеличение объёма инвестиций, которые могут возвращаться через тарифы. Речь идёт о модернизации электростанций в рамках инвестиционных соглашений.

Ранее действовавшие лимиты сдерживали запуск новых проектов. В частности, из-за ограничений не удалось реализовать ряд инициатив, включая расширение Экибастузской ГРЭС-2.

После пересмотра подхода допустимый объём инвестиций увеличили до 749 млрд тенге. Ожидается, что это позволит расширить список проектов и ускорить обновление энергетических мощностей на фоне растущего спроса и износа инфраструктуры.

Новые правила тарифов

Второе направление реформы — цифровизация тарифообразования. Теперь энергокомпании обязаны подавать отчёты о расходах и заявки на изменение тарифов через специальную информационную систему.

Это позволит фиксировать все этапы рассмотрения заявок, повысить прозрачность и упростить контроль за обоснованностью тарифов.

При этом сохраняется правило: корректировка предельных тарифов возможна не чаще одного раза в год и зависит от изменения ключевых затрат — топлива, воды и регулируемых услуг.

Изменения на рынке электроэнергии

Также вводятся ограничения на перепродажу электроэнергии между энергоснабжающими организациями. Это должно сократить цепочки посредников между производителями и потребителями и сделать расчёты более прозрачными.

Параллельно усиливается роль так называемого «единого закупщика», через которого централизуется покупка электроэнергии. Такой подход позволяет упорядочить финансовые потоки и снизить количество прямых сделок между участниками рынка.

Вопросы к контролю

Вместе с тем в ходе правового мониторинга выявлены и проблемные моменты. В частности, отмечается необходимость более чёткого определения полномочий государственного энергетического надзора при контроле за выполнением инвестиционных соглашений.

Соответствующие поправки сейчас рассматриваются в Мажилисе. Ожидается, что они уточнят порядок контроля и ответственность сторон при реализации проектов в энергетике.

Порывы до 28 м/с: синоптики предупреждают костанайцев о сильном ветре В Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром на западе и севере...

Некоторые казахстанцы смогут выйти на пенсию уже в 55 лет В Казахстане обсуждают законопроект «О комплексной поддержке детей с инвалидностью». Инициативу представили в Мажилисе, сейчас...

Поступление усложнят: что изменится для абитуриентов в Казахстане В Казахстане планируют отменить систему условного зачисления в вузы на подготовительные программы. Об этом заявила...