Поступление усложнят: что изменится для абитуриентов в Казахстане

— Сегодня, 15:23
Изображение для новости: Поступление усложнят: что изменится для абитуриентов в Казахстане

В Казахстане планируют отменить систему условного зачисления в вузы на подготовительные программы. Об этом заявила Аида Балаева, передает informburo.kz

По словам Балаевой, от 50 до 60% студентов, поступивших по такой схеме, не могут преодолеть минимальный порог в течение учебного года.

Она подчеркнула, что ключевым остаётся осознанный выбор профессии самими абитуриентами.

Какие ещё изменения ожидаются

Среди других нововведений:

— отмена возможности сдавать ЕНТ дважды для получения государственного гранта;
— введение устных экзаменов при поступлении в педагогические вузы наряду с результатами тестирования.

Что будет с ЕНТ

При этом в правительстве подчёркивают, что изменения не означают отказ от системы ЕНТ. Речь идёт о её модернизации.

Как отметила Балаева, трансформация направлена на более точный, глубокий и справедливый отбор абитуриентов.



