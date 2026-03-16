Поступление усложнят: что изменится для абитуриентов в Казахстане

В Казахстане планируют отменить систему условного зачисления в вузы на подготовительные программы. Об этом заявила Аида Балаева, передает informburo.kz
По словам Балаевой, от 50 до 60% студентов, поступивших по такой схеме, не могут преодолеть минимальный порог в течение учебного года.
Она подчеркнула, что ключевым остаётся осознанный выбор профессии самими абитуриентами.
Какие ещё изменения ожидаются
Среди других нововведений:
— отмена возможности сдавать ЕНТ дважды для получения государственного гранта;
— введение устных экзаменов при поступлении в педагогические вузы наряду с результатами тестирования.
Что будет с ЕНТ
При этом в правительстве подчёркивают, что изменения не означают отказ от системы ЕНТ. Речь идёт о её модернизации.
Как отметила Балаева, трансформация направлена на более точный, глубокий и справедливый отбор абитуриентов.
