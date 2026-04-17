Порывы до 28 м/с: синоптики предупреждают костанайцев о сильном ветре

В Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона возможен туман.
По прогнозу синоптиков, ветер будет юго-западный со скоростью 9–14 м/с. В отдельных районах — на западе, севере и востоке области — порывы усилятся до 15–20 м/с, а днём местами могут достигать 23–28 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днём столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов, на юге области — около 12 градусов тепла.
Погода в Костанае
В областном центре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 9–14 м/с с порывами до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2–4 градуса тепла, днём — 15–17 градусов выше нуля.
