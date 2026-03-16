Некоторые казахстанцы смогут выйти на пенсию уже в 55 лет

В Казахстане обсуждают законопроект «О комплексной поддержке детей с инвалидностью». Инициативу представили в Мажилисе, сейчас депутаты прорабатывают её совместно с Министерством труда, передает inbusiness.kz

Истории, за которыми стоит проблема

За цифрами — судьбы семей. Уже более 10 лет Сания ухаживает за особенным ребёнком. По её словам, жизнь полностью сосредоточена вокруг сына, который требует постоянного внимания и ухода.

Женщина признаётся, что из-за постоянного стресса ухудшилось здоровье, а будущее вызывает тревогу — особенно вопрос, сможет ли она продолжать заботиться о ребёнке.

Ранний выход на пенсию

Одним из ключевых предложений стало введение нормы о досрочном выходе на пенсию для матерей, воспитывающих детей с инвалидностью — с 55 лет.

Как отметил депутат Нартай Аралбайулы, эта инициатива сейчас обсуждается с профильным ведомством.

Проблемы после 18 лет

Сегодня государство предоставляет пособия родителям, однако система имеет ограничения. Для детей со второй и третьей группой инвалидности выплаты действуют только до 18 лет.

После совершеннолетия многие остаются без должной поддержки — возникают сложности с обучением и трудоустройством.

Нужны программы занятости

Общественные организации отмечают: особенные дети способны работать при правильном подходе и сопровождении.

Как пояснила Рауан Сагадиева, такие люди могут быть задействованы в различных сферах — от производства до сферы услуг, при условии индивидуального подхода.

Контроль за центрами

Отдельное внимание в законопроекте уделено частным коррекционным центрам. Их количество растёт, и теперь планируется ввести обязательное лицензирование.

По данным, в Казахстане действует около 1200 таких учреждений, и большинство детей с диагнозами посещают именно их. Введение контроля связано в том числе с жалобами родителей на случаи причинения вреда во время занятий.

Дефицит специалистов

В стране насчитывается около 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. При этом сохраняется острая нехватка кадров — требуется более трёх тысяч специалистов.

Ожидается, что новый законопроект позволит выстроить системную поддержку семей и улучшить условия для детей с инвалидностью на всех этапах жизни.

В Казахстане вырастут расходы на одну из ключевых коммунальных услуг В Казахстане обновляют правила работы энергетического сектора. Реформа затрагивает сразу несколько направлений — от увеличения...

Поступление усложнят: что изменится для абитуриентов в Казахстане В Казахстане планируют отменить систему условного зачисления в вузы на подготовительные программы. Об этом заявила...

Жалобы растут: аким Костаная потребовал навести порядок в ПКСК и ОСИ В Костанае за последнюю неделю поступило 66 жалоб от жителей на работу ПКСК и ОСИ....