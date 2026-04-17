Серия краж раскрыта в Костанае: ущерб превысил миллион тенге

Полицейские Костаная пресекли серию имущественных преступлений и задержали подозреваемого, причастного к кражам на сумму свыше одного миллиона тенге.

Сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 33-летнего мужчину. По данным следствия, он может быть причастен к шести эпизодам краж, совершённых на территории Костаная и Тобыла.

Действовал разными способами

Как сообщили в полиции, подозреваемый использовал различные схемы: проникал в помещения, пользовался свободным доступом, а также совершал хищения из автомобилей и магазинов.

Общий материальный ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 1 миллиона 180 тысяч тенге.

Идёт расследование

В настоящее время мужчина водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Также правоохранители проверяют его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

В полиции отметили, что работа по обеспечению правопорядка и предупреждению имущественных преступлений продолжается.

