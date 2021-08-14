Число подростков с психическими расстройствами увеличилось во время пандемии

В период пандемии коронавирусной инфекции, в мире вдвое вырос показатель психических расстройств среди детей и подростков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медицинский журнал JAMA Pediatrics.

Исследование проводилось с 8 по 22 марта 2021 года. Результат был получен путем метаанализа среди 29 исследований, в которых участвовали 80 879 подростков до 18 лет.

Исследования показали, что в среднем 25,2 процента подростков во время пандемии коронавируса испытывают депрессию, а 20,5 процента — тревогу. Авторы исследования уточняют, что эти показатели вдвое превышают допандемические.

«До вспышки болезни в мире эти показатели в среднем равнялись 12,9 процента и 11,6 процента соответственно. Модераторный анализ подтвердил, что показатели распространенности психических расстройств были выше при сборе данных на более поздних этапах пандемии у подростков старшего возраста и у девочек», — отмечают исследователи.

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