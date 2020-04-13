Число погибших от COVID-19 в Казахстане выросло до 11

Один человек скончался от коронавируса в ВКО, передает Coronavirus2020.kz.
Пациент 1979 года рождения.
Итого летальных случаев — 11:
г. Нур-Султан – 1
г. Алматы – 2
г. Шымкент – 1
Акмолинская область – 3
Восточно-Казахстанская область – 1
Карагандинская область – 1
Павлодарская область – 1
Туркестанская область – 1
К этому часу в Казахстане зарегистрировано 972 случая заражения коронавирусом.
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