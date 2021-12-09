USD 434.4
EUR 490.09
RUB 5.91
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Число попыток сдачи экзаменов на права могут ограничить в Казахстане

Число попыток сдачи экзаменов на права могут ограничить в Казахстане

Фото из открытых источников

Vinkmag ad

В Казахстане в будущем могут ограничить количество попыток сдать экзамены на получение водительских прав. Об этом сообщил управляющий директор по сервису госкорпорации «Правительство для граждан» Бахтияр Мухаметкалиев, передает Tengrinews.kz.

«Сейчас количество попыток неограниченно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что курсантам нужно более ответственно относиться к подготовке. Есть люди, которые приходят и по шесть, и по семь раз. Мы говорим им: «Наверное, вам стоит научиться и потом приходить сдавать». Но ограничить их не можем. Возможно, в будущем мы будем это совместно как-то пересматривать. Но сейчас нет ограничений», — рассказал Бахтияр Мухаметкалиев на презентации нового автоматизированного автодрома.

Он также предложил неопытным курсантам сначала проехать по маршруту с инструктором, который расскажет и покажет, как действовать в каждой ситуации.

Кроме того, сдающие могут сначала проехать маршрут в тестовом режиме, оплатив дополнительно 2500 тенге.

Ранее Мухаметкалиев сообщил о низком качестве подготовки курсантов.

«Думают, будет легко. А потом начинают возмущаться. Хочу призвать население, перед тем как прийти на сдачу, чтобы все это понимали и осознавали», — обратился он.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Снятие пенсионных: Президент РК поручил отложить повышение порога достаточности
Следующая новость

Глава «Отбасы банка» сделала заявление о переводе пенсионных на депозиты