Число попыток сдачи экзаменов на права могут ограничить в Казахстане

«Сейчас количество попыток неограниченно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что курсантам нужно более ответственно относиться к подготовке. Есть люди, которые приходят и по шесть, и по семь раз. Мы говорим им: «Наверное, вам стоит научиться и потом приходить сдавать». Но ограничить их не можем. Возможно, в будущем мы будем это совместно как-то пересматривать. Но сейчас нет ограничений», — рассказал Бахтияр Мухаметкалиев на презентации нового автоматизированного автодрома.

Он также предложил неопытным курсантам сначала проехать по маршруту с инструктором, который расскажет и покажет, как действовать в каждой ситуации.

Кроме того, сдающие могут сначала проехать маршрут в тестовом режиме, оплатив дополнительно 2500 тенге.

Ранее Мухаметкалиев сообщил о низком качестве подготовки курсантов.

«Думают, будет легко. А потом начинают возмущаться. Хочу призвать население, перед тем как прийти на сдачу, чтобы все это понимали и осознавали», — обратился он.