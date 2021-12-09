Число попыток сдачи экзаменов на права могут ограничить в Казахстане

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В Казахстане в будущем могут ограничить количество попыток сдать экзамены на получение водительских прав. Об этом сообщил управляющий директор по сервису госкорпорации «Правительство для граждан» Бахтияр Мухаметкалиев, передает Tengrinews.kz.
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«Сейчас количество попыток неограниченно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что курсантам нужно более ответственно относиться к подготовке. Есть люди, которые приходят и по шесть, и по семь раз. Мы говорим им: «Наверное, вам стоит научиться и потом приходить сдавать». Но ограничить их не можем. Возможно, в будущем мы будем это совместно как-то пересматривать. Но сейчас нет ограничений», — рассказал Бахтияр Мухаметкалиев на презентации нового автоматизированного автодрома.
Он также предложил неопытным курсантам сначала проехать по маршруту с инструктором, который расскажет и покажет, как действовать в каждой ситуации.
Кроме того, сдающие могут сначала проехать маршрут в тестовом режиме, оплатив дополнительно 2500 тенге.
Ранее Мухаметкалиев сообщил о низком качестве подготовки курсантов.
«Думают, будет легко. А потом начинают возмущаться. Хочу призвать население, перед тем как прийти на сдачу, чтобы все это понимали и осознавали», — обратился он.
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