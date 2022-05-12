Число сделок купли-продажи жилья резко сократилось в Казахстане

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Количество сделок купли-продажи недвижимости резко уменьшилось в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.
«В апреле количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 52 520 и по сравнению с мартом — 67 801 — уменьшилось на 22,5 процента», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшая покупательская активность, как и в марте, сохранилась в Карагандинской области — 8 898, городах Алматы и Нур-Султане — 6 583 и 5 900 сделок соответственно. Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области — 958.
Между тем уточняется, что количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем предыдущего года уменьшилось на 12 процентов.
Напомним, по данным Бюро нацстатистики, за год — с марта 2021 года до марта 2022 года — цены на квартиры на вторичном рынке повысились на27,7 процента, цены на новое жилье — на 20,3 процента, а арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на22,5 процента.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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