Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 100 тысяч, передает www.coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки (10 августа) в Казахстане выявлены 722 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 374 без клинических проявлений.

Зарегистрированных случаев: 100164 г. Нур-Султан — 13205 (+156) г. Алматы — 13553 (+120) г. Шымкент — 5114 (+7) Акмолинская область — 3069 (+23) Актюбинская область — 3108 (+5) Алматинская область — 4721 (+17) Атырауская область — 10617 (+11) Восточно-Казахстанская область — 7365 (+90) Жамбылская область — 3909 (+20) Западно-Казахстанская область — 6366 (+51) Карагандинская область — 9509 (+87) Костанайская область — 3112 (+30) Кызылординская область — 3186 (+6) Мангистауская область — 3171 (+19) Павлодарская область — 3554 (+23) Северо-Казахстанская область — 3573 (+34) Туркестанская область — 3032 (+23)

Выздоровевших: 73702 г. Нур-Султан — 10001 г. Алматы — 8355 г. Шымкент — 3865 Акмолинская область — 2364 Актюбинская область — 2317 Алматинская область — 4008 Атырауская область — 7822 Восточно-Казахстанская область — 5987 Жамбылская область — 3229 Западно-Казахстанская область — 5432 Карагандинская область — 5700 Костанайская область — 2489 Кызылординская область — 2335 Мангистауская область — 2396 Павлодарская область — 2379 Северо-Казахстанская область — 2407 Туркестанская область — 2616

Летальных случаев: 1269 г. Нур-Султан — 267 г. Алматы — 195 г. Шымкент — 47 Акмолинская область — 55 Актюбинская область — 31 Алматинская область — 34 Атырауская область — 35 Восточно-Казахстанская область — 94 Жамбылская область — 51 Западно-Казахстанская область — 71 Карагандинская область — 241 Костанайская область — 11 Кызылординская область — 8 Мангистауская область — 39 Павлодарская область — 31 Северо-Казахстанская область — 17 Туркестанская область — 42

ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 Зарегистрированных случаев: 13280 Летальных случаев:164

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