iz.ru
Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 100 тысяч, передает www.coronavirus2020.kz
За прошедшие сутки (10 августа) в Казахстане выявлены 722 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 374 без клинических проявлений.
Зарегистрированных случаев:100164
г. Нур-Султан — 13205 (+156)
г. Алматы — 13553 (+120)
г. Шымкент — 5114 (+7)
Акмолинская область — 3069 (+23)
Актюбинская область — 3108 (+5)
Алматинская область — 4721 (+17)
Атырауская область — 10617 (+11)
Восточно-Казахстанская область — 7365 (+90)
Жамбылская область — 3909 (+20)
Западно-Казахстанская область — 6366 (+51)
Карагандинская область — 9509 (+87)
Костанайская область — 3112 (+30)
Кызылординская область — 3186 (+6)
Мангистауская область — 3171 (+19)
Павлодарская область — 3554 (+23)
Северо-Казахстанская область — 3573 (+34)
Туркестанская область — 3032 (+23)
Выздоровевших:73702
г. Нур-Султан — 10001
г. Алматы — 8355
г. Шымкент — 3865
Акмолинская область — 2364
Актюбинская область — 2317
Алматинская область — 4008
Атырауская область — 7822
Восточно-Казахстанская область — 5987
Жамбылская область — 3229
Западно-Казахстанская область — 5432
Карагандинская область — 5700
Костанайская область — 2489
Кызылординская область — 2335
Мангистауская область — 2396
Павлодарская область — 2379
Северо-Казахстанская область — 2407
Туркестанская область — 2616
Летальных случаев:1269
г. Нур-Султан — 267
г. Алматы — 195
г. Шымкент — 47
Акмолинская область — 55
Актюбинская область — 31
Алматинская область — 34
Атырауская область — 35
Восточно-Казахстанская область — 94
Жамбылская область — 51
Западно-Казахстанская область — 71
Карагандинская область — 241
Костанайская область — 11
Кызылординская область — 8
Мангистауская область — 39
Павлодарская область — 31
Северо-Казахстанская область — 17
Туркестанская область — 42
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19
Зарегистрированных случаев:13280
Летальных случаев:164
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COVID-2019 в Казахстане
100164 - зарегистрированно
73702 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3112 - в Костанайской области