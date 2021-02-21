Число случаев заболевания коронавирусом снизилось в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 20 февраля) в Казахстане зарегистрированы 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой МВК по нераспространению COVID-19.

Сутки ранее в Казахстане выявили 827 коронавирусных больных.

Всего в стране подтверждено 207 418 случаев, из них:

в городе Нур-Султан — 24404(+53),

в городе Алматы — 24258(+102),

в ВКО — 21558(+55),

в Атырауской области — 16915(+33),

в Павлодарской области — 16939(+100),

в Карагандинской области — 15058(+53),

в Акмолинской области — 13104(+81),

в ЗКО – 12538(+65),

в СКО — 12060(+36),

в Костанайской области — 11851(+69),

в Алматинской области — 10439(+59),

в городе Шымкент — 6059(+8),

в Жамбылской области — 5839(+19),

в Туркестанской области — 4244(+4),

в Мангистауской области — 4199(+9),

в Актюбинской области — 4178(+13),

в Кызылординской области — 3775(+7).

За эти же сутки в республике еще 487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в Нур-Султане — 139,

в Шымкенте — 7,

в Алматинской области — 65,

в Атырауской области — 42,

в ВКО — 17,

в ЗКО — 25,

в Карагандинской области — 45,

в Костанайской области — 31,

в Кызылординской области — 2,

в Мангистауской области — 7,

в Павлодарской области — 77,

в СКО — 22,

в Туркестанской области — 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 191 097 человек.

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