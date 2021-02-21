Число случаев заболевания коронавирусом снизилось в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 20 февраля) в Казахстане зарегистрированы 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой МВК по нераспространению COVID-19.
Сутки ранее в Казахстане выявили 827 коронавирусных больных.
в городе Нур-Султан — 24404(+53),
в городе Алматы — 24258(+102),
в ВКО — 21558(+55),
в Атырауской области — 16915(+33),
в Павлодарской области — 16939(+100),
в Карагандинской области — 15058(+53),
в Акмолинской области — 13104(+81),
в ЗКО – 12538(+65),
в СКО — 12060(+36),
в Костанайской области — 11851(+69),
в Алматинской области — 10439(+59),
в городе Шымкент — 6059(+8),
в Жамбылской области — 5839(+19),
в Туркестанской области — 4244(+4),
в Мангистауской области — 4199(+9),
в Актюбинской области — 4178(+13),
в Кызылординской области — 3775(+7).
За эти же сутки в республике еще 487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в Нур-Султане — 139,
в Шымкенте — 7,
в Алматинской области — 65,
в Атырауской области — 42,
в ВКО — 17,
в ЗКО — 25,
в Карагандинской области — 45,
в Костанайской области — 31,
в Кызылординской области — 2,
в Мангистауской области — 7,
в Павлодарской области — 77,
в СКО — 22,
в Туркестанской области — 8.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 191 097 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области