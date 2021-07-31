Число участников Ashyq возросло вдвое за сутки после нового постановления

За сутки, за счет новых карантинных мер, число новых участников проекта Ashyq возросло почти вдвое и составило 46 тысяч пользователей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальную палату предпринимателей «Атамекен».
По ее данным, по состоянию на 28 июля 2021 года в проекте работало 23 тысячи предпринимателей. В этот же день было обработано 3 754 заявки. За день 29 июля QR-коды получили 22 138 предпринимателей. За ночь дополнительно было обработано еще 584 заявки.
Число пользователей проекта Ashyq — более 4 миллионов человек.
По данным «Атамекена», общее число выявленных нарушителей карантина с начала действия Ashyq — более 26 тысяч (более 15,4 тысячи «красных» и более 10,7 тысячи «желтых»).
Информацию о вхождении в проект Ashyq можно получить в справочной call-center НПП по номеру 1432.
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