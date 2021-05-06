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  3. Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 3800

Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 3800

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Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6 мая, сообщает zakon.kz.

На 6 мая лечение от КВИ продолжают получать 43 253 человека (42 792 КВИ+ и 461 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 489 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 764 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 780 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 195 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 121 пациент.

За сутки еще 37 казахстанцев скончались от коронавируса. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3833 случая с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 4 мая 2021 года зарегистрировано 177 новых случаев заболевания, 6 случаев с летальным исходом. Выздоровели 80 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших — 53 299, случаев с летальным исходом — 823, всего выздоровели – 52 015 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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