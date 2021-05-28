Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 3900

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 28 мая, сообщает zakon.kz.

На 28 мая лечение от КВИ продолжают получать 30 153 человека (29 576 КВИ+ и 577 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 432 пациента, на амбулаторном уровне – 18 721 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 665 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 154 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 101 пациент.

За сутки от коронавируса скончались 24 казахстанца. Всего с 13 марта 2020 года в Казахстане зарегистрировано 3903 случая с летальным исходом.

За сутки еще два казахстанца скончались от пневмонии. С 13 марта 2020 года число летальных исходов от пневмонии достигло 3351.

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