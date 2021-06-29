Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 4300 человек

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 29 июня, сообщает zakon.kz.

На 29 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 022 человека (22 746 КВИ+ и 1276 КВИ-), из них в стационарах находятся 7125 пациентов, на амбулаторном уровне — 16 897 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии — 485 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести — 104 пациента,

• на аппарате ИВЛ — 70 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 29 июня 2021 года

27.06.2021 г. зафиксированы два случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 17 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших — 56 942, летальных случаев — 987, выздоровевших — 52 220.

На 29 июня 2021 г. в Казахстане первым компонентом провакцинировано 3 246 795 человек, вторым — 1 954 372 человека.

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