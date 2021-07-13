Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 4700

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Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 13 июля, сообщает zakon.kz.
На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 43 835 человек (42 433+ и 1402 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 027 пациентов, на амбулаторном уровне — 29 808 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии — 846 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести — 193 пациента,
• на аппарате ИВЛ — 106 пациентов.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 июля 2021 года
11.07.2021 г. зафиксировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов, 46 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших — 57 919, летальных случаев — 1038, выздоровевших — 53 019.
12 июля 2021 года в Казахстане первым компонентом провакцинировано 4 486 677 человек, вторым компонентом — 2 490 517 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области