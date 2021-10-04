Число умерших от коронавируса казахстанцев превысило 11300

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Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 4 октября 2021года, сообщает zakon.kz.
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На 4 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 135 человек (–51 146 + и 7 989 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 367 пациентов, на амбулаторном уровне – 48 768 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 765 пациентовов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 224 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 144 пациента.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 октября 2021 года
2.10.2021 г. зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 136 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 76265, летальных случаев — 4856, выздоровевших — 63420.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области