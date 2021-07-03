Число умерших от коронавируса в Казахстане превысило 4400

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Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 3 июля, сообщает zakon.kz.
На 3 июля лечение от КВИ продолжают получать 28 575 человек (–27 231 КВИ+ и 1344 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 640 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 935 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии –541 пациент,
• в состоянии крайней степени тяжести – 117 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 72 пациента.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 3 июля 2021 года
1.07.2021 г. зафиксировано 87 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 60 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57276, летальных случаев — 999, выздоровевших — 52474.
I компонентом 3 612 610 человек провакцинировано в Казахстане на 3 июля 2021 г, II компонентом 2 134 938 человека.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области