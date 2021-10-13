Число умерших от КВИ и пневмонии казахстанцев превысило 11600

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Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 13 октября 2021года, сообщает zakon.kz.
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На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 330 человек (–46 385 + и 6 945 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 285 пациент, на амбулаторном уровне – 44 045 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 693 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 187 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 118 пациентов.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 октября 2021 года
11.10.2021 г. зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 289 человек выздоровел.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 77434, летальных случаев — 4931, выздоровевших — 65558.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области