Число умерших от КВИ и пневмонии казахстанцев вновь возросло

takiedela.ru
Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 июля, сообщает zakon.kz.
На 17 июля лечение от КВИ продолжают получать 52 895 человек (–51 266+ и 1629 КВИ-), из них в стационарах находится – 16 862 пациента, на амбулаторном уровне – 36 033 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии –975 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 241 пациент,
• на аппарате ИВЛ – 123 пациента.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 17 июля 2021 года
15.07.2021 г. зафиксировано 146 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов и 68 человек выздоровело.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 58481, летальных случаев — 1072, выздоровевших — 53320.
I компонентом 4 835 653 человека провакцинировано в Казахстане на 17 июля 2021 г, II компонентом 2 731 707 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области