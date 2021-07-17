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Число умерших от КВИ и пневмонии казахстанцев вновь возросло

takiedela.ru

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 июля, сообщает zakon.kz.

На 17 июля лечение от КВИ продолжают получать 52 895 человек (–51 266+ и 1629 КВИ-), из них в стационарах находится – 16 862 пациента, на амбулаторном уровне – 36 033 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии –975 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 241 пациент,
• на аппарате ИВЛ – 123 пациента.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 17 июля 2021 года

15.07.2021 г. зафиксировано 146 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов и 68 человек выздоровело.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 58481, летальных случаев — 1072, выздоровевших — 53320.

I компонентом 4 835 653 человека провакцинировано в Казахстане на 17 июля 2021 г, II компонентом 2 731 707 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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