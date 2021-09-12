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Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане выросло на 3 575

itcentr.net/uslugi/laboratory

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 11 сентября. 


Всего в стране подтверждено 839 499 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 316,
  • в городе Алматы – 869,
  • в городе Шымкенте – 115,
  • в Акмолинской области – 198,
  • в Актюбинской области – 187,
  • в Алматинской области – 332,
  • в Атырауской области – 90,
  • в ВКО – 164,
  • в Жамбылской области – 65,
  • в ЗКО – 94,
  • в Карагандинской области – 405,
  • в Костанайской области – 170,
  • в Кызылординской области – 85,
  • в Мангистауской области – 139,
  • в Павлодарской области – 213,
  • в СКО – 87,
  • в Туркестанской области – 46.

В то же время в Казахстане 4 120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане — 383,
  • в городе Алматы — 1203,
  • в городе Шымкенте — 146,
  • в Акмолинской области — 240,
  • в Актюбинской области — 0,
  • в Алматинской области — 124,
  • в Атырауской области — 547,
  • в ВКО — 132,
  • в Жамбылской области — 187,
  • в ЗКО — 29,
  • в Карагандинской области — 321,
  • в Костанайской области — 26,
  • в Кызылординской области – 123,
  • в Мангыстауской области — 291,
  • в Павлодарской области — 261,
  • в СКО — 12,
  • в Туркестанской области — 95.

Всего в стране выздоровело 758 090 человек от COVID-19.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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