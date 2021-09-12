Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане выросло на 3 575

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 11 сентября.
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Всего в стране подтверждено 839 499 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 316,
- в городе Алматы – 869,
- в городе Шымкенте – 115,
- в Акмолинской области – 198,
- в Актюбинской области – 187,
- в Алматинской области – 332,
- в Атырауской области – 90,
- в ВКО – 164,
- в Жамбылской области – 65,
- в ЗКО – 94,
- в Карагандинской области – 405,
- в Костанайской области – 170,
- в Кызылординской области – 85,
- в Мангистауской области – 139,
- в Павлодарской области – 213,
- в СКО – 87,
- в Туркестанской области – 46.
В то же время в Казахстане 4 120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане — 383,
- в городе Алматы — 1203,
- в городе Шымкенте — 146,
- в Акмолинской области — 240,
- в Актюбинской области — 0,
- в Алматинской области — 124,
- в Атырауской области — 547,
- в ВКО — 132,
- в Жамбылской области — 187,
- в ЗКО — 29,
- в Карагандинской области — 321,
- в Костанайской области — 26,
- в Кызылординской области – 123,
- в Мангыстауской области — 291,
- в Павлодарской области — 261,
- в СКО — 12,
- в Туркестанской области — 95.
Всего в стране выздоровело 758 090 человек от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области