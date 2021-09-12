Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане выросло на 3 575

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 11 сентября.

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Всего в стране подтверждено 839 499 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 316,

в городе Алматы – 869,

в городе Шымкенте – 115,

в Акмолинской области – 198,

в Актюбинской области – 187,

в Алматинской области – 332,

в Атырауской области – 90,

в ВКО – 164,

в Жамбылской области – 65,

в ЗКО – 94,

в Карагандинской области – 405,

в Костанайской области – 170,

в Кызылординской области – 85,

в Мангистауской области – 139,

в Павлодарской области – 213,

в СКО – 87,

в Туркестанской области – 46.

В то же время в Казахстане 4 120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане — 383,

в городе Алматы — 1203,

в городе Шымкенте — 146,

в Акмолинской области — 240,

в Актюбинской области — 0,

в Алматинской области — 124,

в Атырауской области — 547,

в ВКО — 132,

в Жамбылской области — 187,

в ЗКО — 29,

в Карагандинской области — 321,

в Костанайской области — 26,

в Кызылординской области – 123,

в Мангыстауской области — 291,

в Павлодарской области — 261,

в СКО — 12,

в Туркестанской области — 95.

Всего в стране выздоровело 758 090 человек от COVID-19.

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