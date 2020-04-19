Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 382 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб.

Выписаны еще четыре пациента, проходившие лечение от коронавируса: в Актюбинский области — один, в Кызылординской области — три пациента.

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На сегодняшний день на 11.30 часов в Казахстане всего выписаны 382 человека, из них в Нур-Султане — 172, Алматы — 84, СКО — 18, Актюбинской области — пять, Жамбылской области — шесть, Павлодарской области — один, Алматинской области — восемь, Карагандинской области — пять, Шымкенте — 11, в Атырауской области — 21, Западно-Казахстанской области — два, Мангистауской области — один, Акмолинской области — 17, Кызылординской области — 24, Туркестанской области — семь пациентов.

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