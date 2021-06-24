Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан — 568,

в городе Алматы — 186,

в городе Шымкент — 47,

в Акмолинской области — 36,

в Актюбинской области — 40,

в Алматинской области — 37,

в Атырауской области — 60,

в ВКО — 78,

в Жамбылской области — 21,

в ЗКО — 91,

в Карагандинской области — 145,

в Костанайской области — 30,

в Кызылординской области — 29,

в Мангыстауской области — 36,

в Павлодарской области — 40,

в СКО — 25,

в Туркестанской области — 27.

Всего в стране подтверждено 413 267 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан — 319,

в городе Алматы — 112,

в городе Шымкент — 18,

в Акмолинской области — 20,

в Актюбинской области — 9,

в Алматинской области — 11,

в Атырауской области — 53,

в ВКО — 36,

в Жамбылской области — 0,

в ЗКО — 63,

в Карагандинской области — 120,

в Костанайской области — 1,

в Кызылординской области – 9,

в Мангыстауской области — 2,

в Павлодарской области — 77,

в СКО — 7,

в Туркестанской области — 19.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 388 171 человек.

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