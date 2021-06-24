Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

inform.kz
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 568,
- в городе Алматы — 186,
- в городе Шымкент — 47,
- в Акмолинской области — 36,
- в Актюбинской области — 40,
- в Алматинской области — 37,
- в Атырауской области — 60,
- в ВКО — 78,
- в Жамбылской области — 21,
- в ЗКО — 91,
- в Карагандинской области — 145,
- в Костанайской области — 30,
- в Кызылординской области — 29,
- в Мангыстауской области — 36,
- в Павлодарской области — 40,
- в СКО — 25,
- в Туркестанской области — 27.
Всего в стране подтверждено 413 267 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан — 319,
- в городе Алматы — 112,
- в городе Шымкент — 18,
- в Акмолинской области — 20,
- в Актюбинской области — 9,
- в Алматинской области — 11,
- в Атырауской области — 53,
- в ВКО — 36,
- в Жамбылской области — 0,
- в ЗКО — 63,
- в Карагандинской области — 120,
- в Костанайской области — 1,
- в Кызылординской области – 9,
- в Мангыстауской области — 2,
- в Павлодарской области — 77,
- в СКО — 7,
- в Туркестанской области — 19.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 388 171 человек.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области