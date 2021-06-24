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Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

inform.kz

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Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 568,
  • в городе Алматы — 186,
  • в городе Шымкент — 47,
  • в Акмолинской области — 36,
  • в Актюбинской области — 40,
  • в Алматинской области — 37,
  • в Атырауской области — 60,
  • в ВКО — 78,
  • в Жамбылской области — 21,
  • в ЗКО — 91,
  • в Карагандинской области — 145,
  • в Костанайской области — 30,
  • в Кызылординской области — 29,
  • в Мангыстауской области — 36,
  • в Павлодарской области — 40,
  • в СКО — 25,
  • в Туркестанской области — 27.

Всего в стране подтверждено 413 267 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан — 319,
  • в городе Алматы — 112,
  • в городе Шымкент — 18,
  • в Акмолинской области — 20,
  • в Актюбинской области — 9,
  • в Алматинской области — 11,
  • в Атырауской области — 53,
  • в ВКО — 36,
  • в Жамбылской области — 0,
  • в ЗКО — 63,
  • в Карагандинской области — 120,
  • в Костанайской области — 1,
  • в Кызылординской области – 9,
  • в Мангыстауской области — 2,
  • в Павлодарской области — 77,
  • в СКО — 7,
  • в Туркестанской области — 19.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 388 171 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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