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Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

Фото из открытых источников

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 383 595 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 290,
  • в городе Алматы – 252,
  • в городе Шымкенте – 52,
  • в Акмолинской области – 126,
  • в Актюбинской области – 41,
  • в Алматинской области – 102,
  • в Атырауской области – 85,
  • в ВКО – 92,
  • в Жамбылской области – 28,
  • в ЗКО – 99,
  • в Карагандинской области – 260,
  • в Костанайской области – 43,
  • в Кызылординской области – 19,
  • в Мангистауской области – 36,
  • в Павлодарской области – 96,
  • в СКО – 35,
  • в Туркестанской области – 32.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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