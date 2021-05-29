Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

Фото из открытых источников
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтвержден 383 595 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 290,
- в городе Алматы – 252,
- в городе Шымкенте – 52,
- в Акмолинской области – 126,
- в Актюбинской области – 41,
- в Алматинской области – 102,
- в Атырауской области – 85,
- в ВКО – 92,
- в Жамбылской области – 28,
- в ЗКО – 99,
- в Карагандинской области – 260,
- в Костанайской области – 43,
- в Кызылординской области – 19,
- в Мангистауской области – 36,
- в Павлодарской области – 96,
- в СКО – 35,
- в Туркестанской области – 32.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области