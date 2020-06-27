Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 20 000

COVID-2019 в Казахстане
20319 - зарегистрированно
12589 - выздоровевших
158 - летальных случаев
451 - в Костанайской области
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 569 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте coronavirus2020.kz
Прирост составил 2,9%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 47 (1,3%)
город Алматы – 73 (2,1%)
город Шымкент – 58 (3,9%)
Акмолинская область – 20 (4,8%)
Актюбинская область – 33 (4,6%)
Алматинская область – 17 (2,6%)
Восточно-Казахстанская область – 40 (6,6%)
Жамбылская область – 13 (2,0%)
Западно-Казахстанская область – 40 (3,1%)
Карагандинская область – 48 (2,3%)
Костанайская область – 31 (7,4%)
Кызылординская область – 11 (1,8%)
Мангистауская область – 5 (1,1%)
Павлодарская область – 37 (6,2%)
Северо-Казахстанская область – 37 (12,3%)
Туркестанская область – 59 (8,3%)
Всего в стране выявлено 20319 заболевших.