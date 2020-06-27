Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 20 000

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 569 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте coronavirus2020.kz

Прирост составил 2,9%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 47 (1,3%)

город Алматы – 73 (2,1%)

город Шымкент – 58 (3,9%)

Акмолинская область – 20 (4,8%)

Актюбинская область – 33 (4,6%)

Алматинская область – 17 (2,6%)

Восточно-Казахстанская область – 40 (6,6%)

Жамбылская область – 13 (2,0%)

Западно-Казахстанская область – 40 (3,1%)

Карагандинская область – 48 (2,3%)

Костанайская область – 31 (7,4%)

Кызылординская область – 11 (1,8%)

Мангистауская область – 5 (1,1%)

Павлодарская область – 37 (6,2%)

Северо-Казахстанская область – 37 (12,3%)

Туркестанская область – 59 (8,3%)

Всего в стране выявлено 20319 заболевших.

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