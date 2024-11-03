За последнюю неделю по области зарегистрировано более 3000 случаев заболевания ОРВИ. От недели к неделе замечается снижение на 20-25%. От общего числа заболевших больше половины дети до 14 лет.

Однако, в этом году жители области стали болеть чаще, чем в прошлом, рост составил 21%. В департаменте санэпид контроля отмечают, что рост этот сезонный.

«Первый метод профилактики — специфический, к которому относится вакцинация. Неспецифические методы профилактики — это укрепление иммунитета, соблюдение режима отдыха, полноценный сон. Необходимо избегать переохлаждения и стрессов, и в целом повышать свой иммунитет. Избегать посещения мест массового скопления людей», — сообщает заместитель руководителя департамента санэпидконтроля по Костанайской области Гулим Досумова.

На сегодня вакцину от гриппа получили больше 70 тысяч человек по всей области, при плане 85 тысяч человек. Вакцинация все еще продолжается, получить прививку можно в поликлиниках по месту прикрепления. Тем временем в регионе, как и по всей стране, отмечается рост заболевания коклюшем. Это острое инфекционное заболевание дыхательных путей. Основной симптом – изматывающий спазматический кашель.

«Рост этот связан с тем, что снизились охваты вакцинации. На сегодня зарегистрировано 23 случая заболевания коклюшем в Костанайской области. И в 80-90% заболели непривитые дети», — сообщает Гулим Досумова.

Продолжается в области и вакцинация девочек от вируса папилломы человека. По плану прививку должны получить 5000 тысяч школьниц, на сегодня получили ее только 1000 девочек. Иммунизацию проводят как в поликлиниках, так и в школах для того, чтобы не отрывать детей от учебного процесса. Пока, по словам Гулим Досумовой, вакцинация идет медленными темпами.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.