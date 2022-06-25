Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Казахстане

Всего в стране подтверждено 1 306 167 случаев, из них:

в Нур-Султане – 15,

в Алматы – 33,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 2,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 1,

в Карагандинской области – 1.

За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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