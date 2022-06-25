Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Казахстане

Фото из открытых источников
Всего в стране подтверждено 1 306 167 случаев, из них:
в Нур-Султане – 15,
в Алматы – 33,
в Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 2,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 1,
в Карагандинской области – 1.
За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: