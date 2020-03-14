Число заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось

В Казахстане выявлены еще два заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип, передает Tengrinews.kz.

Мужчина 1958 года рождения находится в Алматы. Частный предприниматель. Он прилетел в Алматы 10 марта рейсом из Москвы.

Коронавирус также выявлен у женщины в Нур-Султане. Она прилетела рейсом из Варшавы (Польша).

Всего в Казахстане находятся 6 заболевших коронавирусной инфекцией. На стационарном карантине остаются 1090 человек, на домашнем карантине — 452 человека.

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