Число заболевших пневмонией казахстанцев продолжает расти

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 5 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 5 октября лечение от КВИ продолжают получать 58 383 человека (50 486+ и 7897 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 066 пациентов, на амбулаторном уровне – 48 317.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 732 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 223,

• на аппарате ИВЛ – 135.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 октября 2021 года

3.10.2021 г. зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов и 97 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 282, летальных случаев – 4868, выздоровевших – 63 517.

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