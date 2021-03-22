Число заболевших пневмонией казахстанцев продолжает расти

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 22 марта, сообщает zakon.kz.

На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 314 человек (18 228 КВИ+ и 3 086 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 369 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 945 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 287 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов;

•на аппарате ИВЛ – 35 пациентов.

За сутки скончались 7 казахстанцев. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 924 случая с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 20 марта 2021 года зарегистрирован 21 случай заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 192 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших — 50 121, случаев с летальным исходом — 662, всего выздоровело – 46 373 человека.

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