Число заражений коронавирусом превысило 63 тысячи в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1759 заболевших коронавирусной инфекцией. Число больных превысило 63 тысячи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

Сообщается, что у 844 новых зараженных болезнь протекает без клинических проявлений.

В разрезе регионов ситуация выглядит так (общее число новых случаев/бессимптомные): Нур-Султан — 250 / 103

Алматы — 229 / 43

Шымкент — 28 / 13

Акмолинская область — 42 / 25

Актюбинская область — 196 / 158

Алматинская область — 82 / 65

Атырауская область — 179 / 151

Восточно-Казахстанская область — 139 / 61

Жамбылская область — 79 / 42

Западно-Казахстанская область — 98 / 58

Карагандинская область — 98 / 35

Костанайская область — 45 / 21

Кызылординская область — 53 / 10

Мангистауская область — 38 / 24

Павлодарская область — 88 / 18

Северо-Казахстанская область — 75 / 2

Туркестанская область — 40 / 15 Всего в стране с начала пандемии выявлено 63 514 заболевших. Излечились 35 911 человек, умерли 375.

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