Число заражений коронавирусом превысило 63 тысячи в Казахстане

фото из открытых источников
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1759 заболевших коронавирусной инфекцией. Число больных превысило 63 тысячи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.
Сообщается, что у 844 новых зараженных болезнь протекает без клинических проявлений.
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COVID-2019 в Казахстане
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