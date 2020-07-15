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Число заражений коронавирусом превысило 63 тысячи в Казахстане

фото из открытых источников

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1759 заболевших коронавирусной инфекцией. Число больных превысило 63 тысячи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

Сообщается, что у 844 новых зараженных болезнь протекает без клинических проявлений.

В разрезе регионов ситуация выглядит так (общее число новых случаев/бессимптомные):

  • Нур-Султан — 250 / 103
  • Алматы — 229 / 43
  • Шымкент — 28 / 13
  • Акмолинская область — 42 / 25
  • Актюбинская область — 196 / 158
  • Алматинская область — 82 / 65
  • Атырауская область — 179 / 151
  • Восточно-Казахстанская область — 139 / 61
  • Жамбылская область — 79 / 42
  • Западно-Казахстанская область — 98 / 58
  • Карагандинская область — 98 / 35
  • Костанайская область — 45 / 21
  • Кызылординская область — 53 / 10
  • Мангистауская область — 38 / 24
  • Павлодарская область — 88 / 18
  • Северо-Казахстанская область — 75 / 2
  • Туркестанская область — 40 / 15

Всего в стране с начала пандемии выявлено 63 514 заболевших. Излечились 35 911 человек, умерли 375.

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