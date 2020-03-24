Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 66

Количество больных коронавирусом в Алматы возросло до 28, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 66 случаев регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане — 34 случая,

в Алматы — 28 случаев,

в Караганде — 2 случая,

в Алматинской области — 1 случай,

в Актюбинской области — 1 случай.

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