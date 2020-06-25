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COVID-2019 в Казахстане
19285 - зарегистрированно
11882 - выздоровевших
136 - летальных случаев
395(+26) - в Костанайской области
За сутки в стране выявили 520 пациентов с Covid-19 и 956 бессимптомных носителей вируса, сообщает informburo.kz
|На 25 июня
|Заразились
19285
|Выздоровели
11 882
|Умерли
136
|Бессимптомные
12 677
|Нур-Султан
|3546
|2577
|38
|1246
|Алматы
|3530
|2178
|23
|1377
|Шымкент
|1446
|632
|13
|1113
|Акмолинская область
|391
|184
|12
|379
|Актюбинская область
|693
|382
|1
|433
|Алматинская область
|630
|544
|0
|885
|Атырауская область
|1560
|1191
|3
|1649
|ВКО
|555
|172
|1
|406
|Жамбылская область
|637
|424
|1
|439
|ЗКО
|1267
|835
|6
|822
|Карагандинская область
|2034
|1007
|10
|1719
|Костанайская область
|395
|205
|3
|290
|Кызылординская область
|596
|550
|2
|360
|Мангистауская область
|456
|344
|2
|375
|Павлодарская область
|568
|286
|13
|175
|СКО
|287
|59
|0
|425
|Туркестанская область
|694
|312
|8
|584
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 520 случаев заражения коронавирусной инфекцией с проявлением симптомов (прирост за сутки + 2,8%).
Больше всего новых случаев в Нур-Султане (62, +1,8%), Алматы (60, +1,7), Восточно-Казахстанской области (48, +9,5%), Западно-Казахстанской области (46, +3,8%), Шымкенте (42, +3,0%), Тукерстанской области (41, +6,3%).
Нет ни одного региона, где за сутки не выявили новых случаев заражения.
Всего коронавирусом в стране заразились 19 285 человек, уже выздоровели 11 882 заболевших, умерли 136.
За прошедшие сутки выявили 956 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане 12 667 бессимптомных случаев. Их выделили в отдельную категорию с 3 июня и теперь не учитывают в общей статистике.