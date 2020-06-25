За сутки в стране выявили 520 пациентов с Covid-19 и 956 бессимптомных носителей вируса, сообщает informburo.kz На 25 июня Заразились 19285 Выздоровели 11 882 Умерли 136 Бессимптомные 12 677 Нур-Султан 3546 2577 38 1246 Алматы 3530 2178 23 1377 Шымкент 1446 632 13 1113 Акмолинская область 391 184 12 379 Актюбинская область 693 382 1 433 Алматинская область 630 544 0 885 Атырауская область 1560 1191 3 1649 ВКО 555 172 1 406 Жамбылская область 637 424 1 439 ЗКО 1267 835 6 822 Карагандинская область 2034 1007 10 1719 Костанайская область 395 205 3 290 Кызылординская область 596 550 2 360 Мангистауская область 456 344 2 375 Павлодарская область 568 286 13 175 СКО 287 59 0 425 Туркестанская область 694 312 8 584

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 520 случаев заражения коронавирусной инфекцией с проявлением симптомов (прирост за сутки + 2,8%).

Больше всего новых случаев в Нур-Султане (62, +1,8%), Алматы (60, +1,7), Восточно-Казахстанской области (48, +9,5%), Западно-Казахстанской области (46, +3,8%), Шымкенте (42, +3,0%), Тукерстанской области (41, +6,3%).

Нет ни одного региона, где за сутки не выявили новых случаев заражения.

Всего коронавирусом в стране заразились 19 285 человек, уже выздоровели 11 882 заболевших, умерли 136.

За прошедшие сутки выявили 956 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане 12 667 бессимптомных случаев. Их выделили в отдельную категорию с 3 июня и теперь не учитывают в общей статистике.

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