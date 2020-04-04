Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 500.Зарегистрирована четвёртая смерть

Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 500, передает Tengrinews.kz.

По состоянию на 09.15 часов 4 апреля 2020 года в Казахстане подтверждено 500 случаев регистрации коронавируса.

Зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы — 16, в Атырауской области — 2, в Северо-Казахстанской области — 7, в Жамбылской области — 1, в Шымкенте — 1, в Туркестанской области — 4, в Мангистауской области — 1, в Карагандинской области — 4.

Зарегистрирован один летальный случай в Туркестанской области от коронавирусной инфекции.

Таким образом на сегодня в Нур-Султане — 202 случая коронавируса, Алматы — 109, Кызылординской области — 26, Карагандинской области — 26, СКО — 25, Туркестанской области — 23, Атырауской области — 22, Акмолинской области — 19, Шымкенте — 12, Алматинской области — 9, Жамбылской области — 9, Актюбинской области — 7, ВКО — 4, ЗКО — 2, Мангистауской области — 3, Павлодарской области — 1, Костанайской области — 1.

В Казахстане от COVID-19 умерли четыре человека. Первой жертвой стала жительница Акмолинской области, вторым погибшим оказался астанчанин. Третьим погибшим стал 62-летний житель Караганды.

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