Число женщин, вышедших в декрет в качестве ИП, выросло на 300%

Эти цифры могут объяснять природу новелл Социального кодекса, касающихся роста налогообложения индивидуальных предпринимателей с целью прикрыть такие лазейки.

Как известно, с 1 июля ИП должны будут уплачивать социальные отчисления с суммы, равной доходу, определяемому для пенсионных взносов, за исключением доходов, с которых не уплачиваются социальные отчисления. В основном эта тема была очень актуальна для женщин, выходивших в декретный отпуск со своего ИП. Ранее для получения максимальных выплат они могли устанавливать себе высокую заработную плату и с этой суммы оплачивать социальные отчисления по максимуму, пенсионные взносы – по минимуму.

Теперь же для получения максимальных выплат необходимо оплачивать и социальные и пенсионные отчисления со всей суммы. Безусловно, это повлечет за собой увеличение расходов. Почему министерство труда пошло на эти шаги, попытался разобраться корреспондент inbusiness.kz.

Как сообщили в Государственном фонде социального страхования (ГФСС) на официальный запрос Inbusiness.kz, соцвыплаты по беременности и родам (СВбр) были назначены в 2020 году 10 477 женщинам, являющимся ИП, в 2021 году были назначены такие выплаты 16 150 индивидуальным предпринимательницам, в 2022 году – 41 877. Таким образом, мы видим кратное увеличение за прошлый год.

На вопрос, сколько женщин, вышедших в декрет на протяжении последних трех лет, получили максимальные выплаты, в ГФСС ответили уклончиво. В частности, в фонде подчеркнули, что размер СВбр определяется путем умножения количества дней нетрудоспособности согласно больничному листу по беременности и родам и среднемесячного дохода, с которого поступили социальные отчисления в фонд за последние 12 месяцев, предшествующих дате выдачи больничного листа.

Больничный лист согласно действующему законодательству выдается на различные сроки в зависимости от состояния беременности и родов, а также с учетом проживания на территориях, подвергшихся воздействию ядерных испытаний. При этом установлен ежемесячный максимальный размер дохода от одного плательщика (работодателя), с которого уплачиваются социальные отчисления в размере не более 7-кратного минимального размера заработной платы (МЗП). Таким образом, законом не установлен фиксированный максимальный размер СВбр, уточнили в ГФСС.

В целом, если рассматривать период трех лет, то СВбр назначена 631,6 тыс. получателям на общую сумму 400 млрд тенге, из которой 53,4 млрд тенге, или 13,3%, приходится на получателей СВбр – ИП.

В том числе: в 2020 году – 184 349 получателям назначена выплата на сумму 89,4 млрд тенге, в которой 5,6 млрд тенге, или 6,3%, приходится на назначение получателям СВбр – ИП; в 2021 году – 205 659 получателям на сумму 114,8 млрд тенге, в которой 10,6 млрд тенге, или 9,2%, приходится на назначение получателям СВбр – ИП; в 2022 году – 241 569 получателям на сумму 195,8 млрд тенге, в которой 37,2 млрд тенге, или 19%, приходится на назначение получателям СВбр – ИП.

На вопрос, может ли женщина получить большую сумму декретных выплат, выходя в декрет из нескольких мест работы, в ГФСС отметили, что в случае поступления социальных отчислений в пользу участника системы обязательного социального страхования за один и тот же месяц от двух и более плательщиков (работодателей), ежемесячный доход от каждого плательщика по поступившим социальным отчислениям принимается в размере, не превышающем 7 МЗП, которые впоследствии суммируются.