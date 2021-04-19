Число жертв COVID-19 в Казахстане превысило 3400

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Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 19 апреля, сообщает zakon.kz.
На 19 апреля лечение от КВИ продолжают получать 38 620 человек (38 218 КВИ+ и 402 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 147 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 473 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 674 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 176 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.
За сутки от коронавируса скончались 22 казахстанца. Всего с 13 марта зарегистрировано 3406 случаев с летальным исходом.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 17 апреля 2021 года зарегистрировано 35 новых случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 87 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших — 51 879, случаев с летальным исходом — 751, всего выздоровели – 50 726 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области