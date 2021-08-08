Число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек в Казахстане

За сутки, 6 августа, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 122 человека, в состоянии крайней степени тяжести находятся 405 пациентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Сообщается, что 6 августа от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 105 человек, от пневмонии с симптомами COVID-19 при отрицательном ПЦР-анализе (КВИ-) погибли 17 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирус и связанная с ним пневмония убили 10 051 казахстанца.

По данным Минздрава на 8 августа, лечение от COVID-19 продолжают получать 111 239 человек, из них 107 348 КВИ+ и 3 891 КВИ-. В стационарах находятся – 30 633 пациента, продолжают лечение на дому – 80 606 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-:

в тяжелом состоянии – 1 918 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 405 пациентов,

подключены к аппарату ИВЛ – 196 пациентов.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболевших выявили в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.