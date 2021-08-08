Число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек в Казахстане

inbusiness.kz
За сутки, 6 августа, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 122 человека, в состоянии крайней степени тяжести находятся 405 пациентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Сообщается, что 6 августа от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 105 человек, от пневмонии с симптомами COVID-19 при отрицательном ПЦР-анализе (КВИ-) погибли 17 пациентов.
По данным Минздрава на 8 августа, лечение от COVID-19 продолжают получать 111 239 человек, из них 107 348 КВИ+ и 3 891 КВИ-. В стационарах находятся – 30 633 пациента, продолжают лечение на дому – 80 606 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-:
- в тяжелом состоянии – 1 918 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 405 пациентов,
- подключены к аппарату ИВЛ – 196 пациентов.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболевших выявили в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области