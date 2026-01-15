В Казахстане за год заметно подорожали товары бытовой химии и личной гигиены. Об этом сообщает LS со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Так, в декабре 2025 года средняя цена на упаковку стирального порошка весом 500 граммов выросла на 4,8% и составила 850 тенге. Самые высокие цены зафиксированы в Алматы — 960 тенге, Актау — 917 тенге и Костанае — 906 тенге.

Шампунь также прибавил в цене. Средняя стоимость флакона объёмом 200 мл увеличилась на 8,9%, до 1 310 тенге. Дороже всего его продают в Шымкенте, Алматы и Петропавловске.

Зубная паста подорожала ещё ощутимее — на 9,5%, до 1 257 тенге за тюбик 75 мл. Лидерами по стоимости стали Тараз , Шымкент и Астана.

Рост цен затронул и мыло: его средняя стоимость увеличилась на 11,2%, до 596 тенге за 100 граммов. Самые высокие цены отмечены в Алматы, Атырау и Астане.

При этом детское мыло подорожало не так значительно в среднем по стране — всего на 1,2%, до 415 тенге. Однако в отдельных городах рост оказался резким: в Астане, Шымкенте и Туркестане зафиксированы самые высокие показатели.

Таким образом, базовые средства гигиены продолжают дорожать, увеличивая нагрузку на семейные бюджеты.

