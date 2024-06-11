Чистые улицы. Стало известно, почему в Костанае не дорисовали дорожную разметку

На совещании с акимом Костаная был поднят вопрос о дорожной разметке в Костанае. Дело в том, что на нескольких улицах до сих пор её нет.

Аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«По разметке. У нас выиграла компания из Астаны, как и в прошлом году. С подрядчиком проблема. Вначале, вроде, хорошо начал, а сейчас, то у него техники нет, то людей. Не только улица Карбышева, улица Арыстанбекова. Проспект Абая не доделали. Жёлтых опознавательных знаков там нету. Мы в суд подаем, Вы говорите (Прим. обращается в зал), они активизируются…посмотрим. К сожалению, сегодня мы работаем в рамках госзакупок. И не позволяет нам сделать ничего ни влево, ни вправо. Я не могу запросить еще раз деньги на разметку для другого подрядчика, пока с ним не расторгнем в суде»,- объяснил Марат Жундубаев.

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