Чистый четверг 2022: что можно и нельзя делать в этот день

Чистый, или Великий четверг — четвертый день Страстной недели перед Пасхой — в этом году выпал на 21 апреля. В этот день верующие начинают подготовку к Пасхе — убираются в доме и пекут куличи.

С понедельника, 18 апреля, и до субботы, 23 апреля, идет Страстная неделя. Это последняя неделя Великого поста, которая предваряет один из главных христианских праздников — Пасху, которая выпала в этом году на 24 апреля.

Чистому четвергу посвящено множество обрядов, ритуалов и примет, связанных со здоровьем и с семейным благополучием.

Обряды Чистого четверга

В старину в Чистый четверг обряды и ритуалы проводили с рассвета и до полуночи.

С церковной свечой проводили обряд для защиты дома. Ею выжигали кресты на верхней перекладине дверного проема, на оконных рамах и окуривали все комнаты.

Чистый четверг – день генеральной уборки дома. По приметам в пятницу и субботу перед Пасхой делать уборку нельзя, иначе «грязь и пыль могут попасть в глаза Иисусу».

Есть старинный обряд, привлекающий в дом достаток – для этого бросали горсть монет в воду, которой мыли окна и двери, приговаривая: «Денежки, водитесь – не переводитесь!»

После уборки заговоренную мелочь прятали, а воду выливали под дерево.

Хорошая примета проводить в Чистый четверг обряд по подсчету денег – люди верили, что если в течение дня трижды пересчитать все деньги, которые есть в доме, то недостатка в них не будет в течение всего года. Кстати, деньги следует считать до восхода солнца, в полдень и на закате.

Плохой приметой считается давать в Чистый четверг в долг деньги или драгоценные вещи – можно спугнуть удачу и богатство. Переставлять в Чистый четверг предметы в квартире с одного места на другое хорошая примета – проблем с деньгами не будет весь год.

Проблемы со здоровьем поможет решить следующий обряд – нужно окатить себя в полночь четверговой водой.

Из жилища выносили всё лишнее, сор, чтобы прогнать на год все страхи и негативные эмоции. Но старые вещи не выбрасывали, а раздавали нуждающимся. Так, по поверью, в жизни освобождается место для чего-то нового.

Защитная сила приписывалась и испеченному в этот день хлебу. В Чистый четверг в народе было принято красить яйца и готовить пасхальные куличи.

Что нельзя делать

В Чистый четверг продолжается Великий пост, поэтому есть мясные и молочные продукты нельзя. По церковному уставу в этот день положено сухоядение – можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, но нельзя пить чай, компот и кисель.

В Чистый четверг нельзя венчается и праздновать свадьбу. Также нельзя участвовать в различных торжествах и увеселительных мероприятиях, распивать спиртное и курить. Нельзя в последний четверг перед Пасхой ругаться, сориться, скандалить и завидовать.

Нельзя отдавать в Чистый четверг что-либо из дома – это считалось плохой приметой, так как с вещью можно отдать покой и достаток. Одалживать с четверга до Пасхи также нельзя ничего.

Приметы

По народным приметам в Чистый четверг во время генеральной уборки необходимо вынести весь сор из дома, в том числе и залежалый хлам, который хранится по углам. Такая «уборка» поможет убрать из квартиры накопившийся «негатив» и создать в нем атмосферу уюта и любви.

Множество примет связано с погодой. Длинный солнечный день был доброй приметой – он сулил мир и благополучие семье, если все ее члены вышли специально на улицу понаблюдать за игрой солнечных лучей.

Помимо семейного счастья эта примета указывала на то, что весна будет ранней и теплой. Дождливый Чистый четверг сулит позднюю и холодную весну.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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