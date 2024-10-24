В сентябре обменники продали на 169,6 млрд тенге больше американской валюты, чем купили, сообщает Первое кредитное бюро.

К августу нетто-продажи выросли на 53,3% и оказались на максимуме за 8 месяцев. Всплеск интереса к доллару наблюдается на фоне незначительного укрепления тенге в начале осени. Так, по итогам сентября курс американской валюты просел на 0,1%, до 481,19 тг, что случилось впервые за 5 месяцев.

При этом наиболее стремительно в текущем году доллар дорожал с середины мая по начало июля, прибавив в конечном счете 8%. И вот что примечательно — как раз в июле, когда курс американской валюты подобрался к новым пиковым значениям (свыше 475 тенге), чистый спрос на нее в обменниках резко упал (-34% м/м).

Любопытный момент: звание главного нетто-покупателя наличных долларов уже пять месяцев подряд удерживает Шымкент. Конкретно в сентябре он обеспечил 31% чистого спроса (52,1 млрд тг), тогда как доля Алматы составила 27% (46,5 млрд тг). Данные Нацбанка РК

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