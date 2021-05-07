Члены поискового отряда подорвались на мине времен ВОВ

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Группа поисковиков подорвалась на мине времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Погибли два человека, один из которых подросток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на telegram-канал Mash.
По данным паблика, оренбургский отряд «Память» в составе 12 человек проводил раскопки на высоте Огуречной возле села Самофаловка. Они наткнулись на боеприпас времен войны. Произошел взрыв, в результате которого погибли 59-летний мужчина и 15-летний подросток.
Сообщается, что поисковики работали официально. После трагедии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился остановить все работы поисковых отрядов в регионе.
На территории России в настоящее время работают множество поисковых отрядов, которые находят массовые захоронения солдат, идентифицируют тех, кого возможно, и разыскивают родных бойцов.
Напомним, 25 апреля члены поискового отряда «Пионер» нашли захоронение солдат, где были обнаружены нагрудные медальоны бойцов. Среди них были и казахстанцы — Комеш Жуманов и Жагипар Оразбаев. О своей находке «пионеры» сообщили в социальных сетях. На следующий день была найдена 83-летняя дочь Комеша Жуманова. Она выразила желание поехать на церемонию погребения останков найденных бойцов в Россию.
Удалось найти и родных Жагипара Оразбаева, который со времен ВОВ числился в списках пропавших без вести. Как выяснилось, у Жагипара не было своей семьи — жены и детей, так как на войну он ушел совсем мальчишкой, но отвезти горсть казахстанской земли на его могилу своим долгом посчитали племянники солдата, дети его родного брата.
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