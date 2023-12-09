ЧП на шахте Костенко: к уголовной ответственности привлекут 7 человек

Правительственная комиссия по расследованию несчастного случая на шахте им.Костенко завершила работу. Об этом сообщает МЧС РК.

Сегодня проведено итоговое заседание Правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко.

В результате установлено: пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.

Комиссией также выявлены нарушения требований промышленной безопасности.

По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.

Как сообщает Генпрокуратура РК, к уголовной ответственности по части 3 статьи 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ» привлекаются руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве 7 человек, подозреваемые в необеспечении мер безопасности при добыче угля.

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