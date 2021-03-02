ЧП. Смертельная авария произошла в Костанайской области

На трассе «Костанай-Аулиеколь» произошла крупная авария. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, передает alau.kz

Примерно в 16.30 на 69 километре трассы «Костанай Аулиеколь», между посёлком Новонеженка и Лаврентьевка произошло лобовое столкновение двух джипов.

На месте работают автопатрули и следственно-оперативная группа.

На настоящий момент известно, что в ДТП погибло 6 человек.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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