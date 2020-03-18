ЧП в Казахстане. Больше половины детей в Костанайской области не посещают детсад

Почти 60 процентов детей Костанайской области, после введения режима ЧП, не посещают детские сады. Об этом на брифинге рассказал руководитель областного управления образования Василий Цымбалюк. По его словам, оплата за питание во время пропущенных дней с родителей взиматься не будет, и за ребенком автоматически сохраняется место, сообщает alau.kz

Детские дошкольные организации области работают в штатном режиме, обеспечивая возможность родителям быть на своих рабочих местах. Об этом сообщил руководитель управления образования Костанайской области. Правда, сейчас посещают детсады лишь 40 процентов воспитанников.

«И если у вас есть возможность и желание оставить ребенка дома, то вам достаточно написать заявление в детском саду. Оплата родителями за эти дни в государственных садах или частных с государственным заказом производиться не будет. В частных детских дошкольных организациях данный вопрос решается учредителем. Это коммерческие группы. Место за ребенком сохраняется, выплаты государством сохраняются»,- сказал руководитель управления образования Костанайской области Василий Цымбалюк.

Василий Цымбалюк также подчеркивает, что у родителей есть возможность взять часть оплачиваемого трудового отпуска на время каникул, чтобы побыть вместе со своими детьми в период ЧП. По школам. Все ученики и студенты на каникулах. Учителя методическую и подготовительную работу выполняют, находясь дома. Но административный и технический персонал должен работать по графикам, утвержденным руководством школ. Заработная плата педагогов сохраняется на таких же условиях и в таких же объёмах, как и в обычное каникулярное время. В период каникул введен запрет на экскурсии и поездки школьников, организацию школьных мероприятий. Также запрещен выезд обучающихся и воспитанников на международные спортивные, культурные, туристические мероприятия.

«Отвечая на многочисленные вопросы по большому количеству СОРов и СОЧей в последние дни четверти, скажу, что в школы были направлены рекомендации, определяющие предельное количество четвертных суммативных оцениваний для каждой параллели. Для обучающихся, отсутствовавших по состоянию здоровья длительное время, СОЧ будут проведены по индивидуальному графику в начале 4 четверти»,- говорит Василий Цымбалюк.

После завершения каникул, а это после 5 апреля, по словам Василия Цымбалюка, при необходимости будут созданы условия для продолжения обучения школьников с использованием дистанционных технологий. Сейчас ведется подготовительная работа на основе имеющихся информационных платформ и цифровых образовательных ресурсов. Руководитель областного управления образования так же отметил, что не стоит доверять фейковым рассылкам, которые призваны накалять обстановку. В случае возникновения вопросов, вы можете обратиться на телефоны доверия управления образования 53-60-20 и фронт-офис психологической поддержки 37-08-58.

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